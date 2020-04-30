МИД Азербайджана о вооруженном инциденте на границе с Казахстаном информация haqqin.az подтверждается
Патрульная служба Комитета национальной безопасности Казахстана связалась с Генконсульством Азербайджана в Актау по поводу инцидента на Каспии, в результате которого погиб гражданин Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Согласно предоставленной казахстанской стороной информации, в утренние часы 30 апреля патрульная служба Казахстана обнаружила незаконно плавающее во внутренних водах Казахстана судно и попыталась задержать его.
В судне находилось четверо граждан Азербайджана. Находившиеся в лодке люди отказались подчиняться требованиям представителей правоохранительных органов Казахстана. В результате казахстанская сторона была вынуждена прибегнуть к использованию оружия.
В ходе инцидента погиб один гражданин Азербайджана, еще двое были ранены. Правоохранительные органы Казахстана задержали четвёртого гражданина Азербайджана, находившегося в лодке.
«Сегодня состоялось первое заседание суда по делу задержанного гражданина Азербайджана. Сотрудники Генконсульства Азербайджана в Актау приняли участие в суде посредством видеосвязи. В отношении гражданина Азербайджана были выдвинуты обвинения по соответствующим статьям УК Казахстана, решением суда он арестован на два месяца», - сообщили в МИД.