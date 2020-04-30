Патрульная служба Комитета национальной безопасности Казахстана связалась с Генконсульством Азербайджана в Актау по поводу инцидента на Каспии, в результате которого погиб гражданин Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Согласно предоставленной казахстанской стороной информации, в утренние часы 30 апреля патрульная служба Казахстана обнаружила незаконно плавающее во внутренних водах Казахстана судно и попыталась задержать его.