В Египте рекордный рост числа зараженных COVID-19

Минздрав Египта сообщил о рекордно высоком числе зафиксированных за сутки случаев коронавируса – 358, число погибших от COVID-19 превысило 400.

"Зафиксированы 358 новых положительных результатов тестов на коронавирус... за сутки от заболевания погибли 14 человек", - цитирует РИА Новости заявление официального представителя Минздрава страны Халеда Мугахеда.

По его словам, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте по состоянию на вторник – 5895 человек, 1460 человек выздоровели, погибли 406 человек", - отметил Мугахед.