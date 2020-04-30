В рамках проводимых в парламенте Азербайджана структурных реформ в аппарате Милли Меджлиса упразднены два отдела. Соответствующее распоряжение подписала спикер Сахиба Гафарова, передает Report.

Согласно распоряжению, отдел Милли Меджлиса по работе с комитетами и комиссиями и отдел по работе с документами и обращениями граждан упразднены и присоединены к общему отделу.

Кроме того, объединены отдел законодательства по государственному строительству и отдел военного законодательства, а также отдел социального законодательства и отдел экономического законодательства.

Также распоряжением Сахибы Гафаровой, Гюльнара Исмайлова назначена заведующей общим отделом Милли Меджлиса. Г.Исмайлова сменила на этом посту Талатума Гулиева.

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Определилась новая структура Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса Азербайджана. Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.