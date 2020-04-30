Структурные и кадровые реформы в Милли Меджлисе обновлено 22:05
В рамках проводимых в парламенте Азербайджана структурных реформ в аппарате Милли Меджлиса упразднены два отдела. Соответствующее распоряжение подписала спикер Сахиба Гафарова, передает Report.
Согласно распоряжению, отдел Милли Меджлиса по работе с комитетами и комиссиями и отдел по работе с документами и обращениями граждан упразднены и присоединены к общему отделу.
Кроме того, объединены отдел законодательства по государственному строительству и отдел военного законодательства, а также отдел социального законодательства и отдел экономического законодательства.
Также распоряжением Сахибы Гафаровой, Гюльнара Исмайлова назначена заведующей общим отделом Милли Меджлиса. Г.Исмайлова сменила на этом посту Талатума Гулиева.
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Определилась новая структура Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса Азербайджана. Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
По ее словам, фундаментальные реформы, проводимые в Азербайджане, затронули все сферы общественной и политической жизни страны. «И в Милли Меджлисе возникла необходимость в проведении структурных и кадровых реформ. Аппарат и Управление делами Милли Меджлиса были реорганизованы. Верю, что эта работа способствует более эффективной деятельности парламента», - подчеркнула Сахиба Гафарова.
Как сообщает Report, председатель ММ Сахиба Гафарова подписала соответствующее распоряжение, согласно которому Сафа Мирзоев вновь назначен на должность руководителя Аппарата Милли Меджлиса.