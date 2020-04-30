Ильхам Алиев подверг критике правоохранительные органы и призвал к реформам

«Как и во всех сферах, есть необходимость в проведении широкомасштабных реформ в органах прокуратуры», - заявил сегодня 1 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая новоназначенного генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в формате видеосвязи, сообщает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что граждане Азербайджана высоко оценивают реформы, проводимые во всех сферах.

«Реформы означают обновление, новые подходы, адаптацию к современным условиям. Проводя реформы, мы укрепляем наше государство и обуславливаем устойчивое развитие государства в будущем. Благосостояние невозможно без проведения реформ. Поэтому, как и в других сферах, есть большая необходимость реформирования правоохранительных органов», - сказал президент.