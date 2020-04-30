Ильхам Алиев подверг критике правоохранительные органы и призвал к реформам
«Как и во всех сферах, есть необходимость в проведении широкомасштабных реформ в органах прокуратуры», - заявил сегодня 1 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая новоназначенного генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в формате видеосвязи, сообщает АзерТАдж.
Глава государства отметил, что граждане Азербайджана высоко оценивают реформы, проводимые во всех сферах.
«Реформы означают обновление, новые подходы, адаптацию к современным условиям. Проводя реформы, мы укрепляем наше государство и обуславливаем устойчивое развитие государства в будущем. Благосостояние невозможно без проведения реформ. Поэтому, как и в других сферах, есть большая необходимость реформирования правоохранительных органов», - сказал президент.
«Проведение более широкомасштабных реформ является главным условием и в правоохранительных органах. Здесь на вас возлагается большая задача, и я надеюсь, что вы справитесь с этой задачей. В первую очередь должно быть полностью обеспечено верховенство закона, и оно является главным условием для создания справедливого общества. К сожалению, мы до сих пор не полностью достигли того, чего хотим, в том числе решения, принятые правоохранительными органами, в некоторых случаях противоречат законам, нарушают социальную справедливость, вызывают справедливое недовольство людей и тем самым наносят большой ущерб нашей общей работе. Одной из причин этого может быть непрофессионализм, но в некоторых случаях за этим стоят некоторые интересы и личные желания. Сегодня руководство и сотрудники всех правоохранительных органов слышат меня. Мои слова должны стать для них главным указанием углубить реформы в правоохранительной системе Азербайджана и обеспечить верховенство закона», - подчеркнул Ильхам Алиев.