ВОЗ продлила действие глобального режима ЧС

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», – передает ТАСС слова Гебрейесуса по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС.

Всемирная организация здравоохранения оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам гендиректора, вывод о том, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию мирового уровня, был сделан на заседании комитета единогласно.

«Мы ценим доверие, выраженное комитетом ВОЗ, в том, что касается продолжения ее лидирующей и координирующей роли в глобальном реагировании на заболевание COVID-19, в сотрудничестве со странами и партнерами», – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Среди рекомендаций, которые представил комитет, – продолжение помощи уязвимым для пандемии государствам, создание механизма по аккумулированию опыта борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжение работы по обеспечению справедливого доступа медицинского персонала к защитным средствам, координация усилий мирового экспертного сообщества в сфере эпидемиологии, вакцинации и лечения COVID-19.

Следующее заседание комитета глава ВОЗ намерен созвать через 90 дней, «или раньше, если это будет необходимо».