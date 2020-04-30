Ильхам Алиев: «Никто не должен подвергаться преследованиям за свои взгляды»

«В настоящее время в политической сфере проводятся широкомасштабные реформы. Я могу сказать, что за весь период независимости по своим масштабам и результатам подобных реформ не проводилось», - заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в формате видеосвязи, сообщает АзерТАдж.

«Предложенный правительством политический диалог, можно сказать, состоялся, и мы уже видим первые позитивные проявления этого диалога. Все основные политические силы страны, присоединившись к этому диалогу, выразили положительное отношение к нему. Таким образом, я считаю, что в ближайшие годы будут предприняты важные шаги для усовершенствования и модернизации политической системы, установления здоровых политических отношений в Азербайджане.

Я еще раз должен сказать, что никто в Азербайджане не должен подвергаться преследованиям за свои политические взгляды, политическую принадлежность или политическую деятельность», - подчеркнул глава государства.