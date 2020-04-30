Ильхам Алиев объявил о завершении нефтяной эпохи в Азербайджане

«Без проведения экономических реформ невозможно устойчивое развитие страны. Я еще несколько лет назад говорил о том, что мы должны готовиться к постнефтяному периоду, и вот постнефтяной период уже наступил. Потому что кризис на рынках нефти оказал очень негативное влияние на доходы практически всех богатых нефтью стран», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генерального прокурора Кямрана Алиева в формате видеосвязи, сообщает АзерТАдж.

«Поэтому наша основная цель - развитие ненефтяного сектора, и достигнутые в этом направлении результаты опираются именно на реформы, являются результатами этих реформ. Благодаря прозрачности, честности и реформ бюджетные поступления в прошлом году превысили прогноз на один миллиард манатов, и эти средства дали возможность реализовать многие социальные проекты. Результаты первого квартала этого года показывают, что, несмотря на пандемию, наблюдается экономический рост. Правда, измеряемый очень маленькими цифрами – 1,1%.

Однако в ходе недавно проведенной мной встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития стало известно, что во многих странах наблюдается экономический спад. И у нас это не исключено, потому что пандемия оказала огромное негативное влияние на экономику страны. Но, в любом случае, результаты первого квартала показывают, что экономика выросла на 1,1%, а ненефтяная экономика выросла более чем на 3%. Основной причиной всего этого являются реформы, и это позволяет нам выполнять в социальной сфере много широкомасштабных программ, в том числе в прошлом году социальное положение 4,2 миллиона человек было улучшено, минимальная заработная плата, минимальные пенсии, пособия значительно увеличились. В связи с коронавирусом в этом году были предприняты дополнительные шаги в этом направлении. Эти шаги еще раз показали, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана», - сказал глава государства.