Министр Фикрет Мамедов, отметив всестороннее и устойчивое развитие республики под руководством президента Ильхама Алиева, рассказал о предпринятых шагах в целях предотвращения серьезных социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и обеспечения устойчивого развития страны, принимая во внимание негативное влияние сложившейся ситуации на мировую экономику.

Как сообщили haqqin.az в Минюсте, на совещании обсуждалось исполнение функций органов юстиции, вытекающих из поручений, данных главой государства на социально-экономическом совещании и других мероприятиях государственной значимости в связи с мероприятими по защите жизни и здоровья населения в условиях глобальной пандемии, а также по устранению ее негативного воздействия на экономическое развитие страны.

Министр выразил уверенность, что в скором времени Азербайджан избавится от коронавируса благодаря решительным мерам, предпринятым политической волей президента, заявившего, что Азербайджан является социальным государством и в центре политики страны находится гражданин страны.

Было отмечено осуществление необходимых превентивных мер против распространения коронавирусной инфекции, включая применение правил социальной изоляции и особого режима карантина, оперативным штабом при Кабинете министров, созданным по поручению главы государства.

На коллегии были донесены до сведения поручения главы государства в целях достижения устойчивого экономического развития: проведение реформ во всех областях, структурные и кадровые реформы для улучшения механизма управления, продолжение политики омоложения, дальнейшая строгая борьба с негативными ситуациями, а также пересмотр государственных затрат с целью их более экономного расходования, обеспечение полной прозрачности в этой области, оказание поддержки экономическому развитию банковским сектором, строгое соблюдение режима карантина.

В ходе заседания были отмечены предпринятые Минюстом меры в борьбе с коронавирусом, в частности, в органах юстиции и судах осуществлены постоянные дезинфекционные, профилактические и другие превентивные меры, обращения и прием граждан, услуги юстиции, оказываемые населению, были организованы в электронном порядке.

В период коронарежима Минюст расширил применение инноваций, которое позволило повысить доступность граждан к судам и органам юстиции, появилась возможность оплаты онлайн или посредством терминалов долгов и других оплат по исполнению судебных решений, автоматическое снятие ограничения права должника на выезд из страны. При помощи современных ИКТ обеспечивается исполнение решений суда по родительским правам - общение с ребенком посредством видеосвязи.

Кроме того, введена в эксплуатацию мобильная услуга по оформлению доверенностей на право распоряжения транспортными средствами в электронном порядке посредством видеосвязи. Также в рамках информационной системы «Электронный суд» организовано проведение судебных процессов посредством видеоконференций.

Министерством было исполнено распоряжение президента о помиловании 176 заключенных старше 65 лет, которые подвержены более высокому риску заражения вирусом.

Кроме того, проводя на ежедневной основе мониторинги, контролировалось здоровье, медицинское, лекарственное и другое обеспечение заключенных, а применение института условно-досрочного освобождения и перевода осужденных в учреждения с более легким режимом содержания (колонии-поселения) приняло интенсивный характер.

Работники юстиции и судьи, присоединившись к инициативе президента, внесли пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, оказали продовольственную помощь пожилым и одиноким людям, нуждающимся в особой заботе, в рамках оказания государственной поддержки чувствительным слоям населения в течение периода карантина. Также была обработана и своевременно предоставлена в соответствующие инстанции информация о личных данных граждан из госреестра населения в связи с выдачей пособий по безработице.

Министр довел до сведения обеспечение своевременного и точного исполнения обязанностей, вытекающих из поручений президента, данных на социально-экономическом совещании и других мероприятиях государственной значимости, в том числе усиление медицинских и профилактических мер против глобальной пандемии, строгое соблюдение карантинного режима. Он также дал конкретные указания по совершенствованию структуры и более эффективному использованию штатных единиц в целях модернизации управления в органах юстиции, оказанию особого внимания профессионализму кадров и строгому соблюдению правилам этичного поведения, пересмотру и эффективному использованию текущих бюджетных средств по органам юстиции и судам, а также недопущению лишних расходов.

Были обсуждены и даны конкретные поручения органам юстиции по исполнению задач, вытекающих из «Национального плана действий по развитию открытого правительства на 2020-2022 годы», утвержденного указом президента от 27 февраля 2020 года и распоряжением Кабинета министров от 11 апреля 2020 года о реализации этого важного документа.

На коллегии отмечалось, что под руководством президента особое внимание уделяется содействию открытому правительству и борьбе с коррупцией, проводятся широкомасштабные и последовательные мероприятия по обеспечению прозрачности в государственном управлении, построению здоровых отношений граждан с госслужащими, поощрению участия общественности, развитию гражданского общества, применению новых технологий и электронных услуг. За прошлый период органами юстиции было выполнено много работ в рамках реализации национальных планов, принятых в этой области.

На совещании также отметили, что новый план действий по содействию открытому правительству, принятый для обеспечения устойчивости мер, предпринимаемых в этой области, имеет исключительное значение. Были определены меры, связанные с реализацией этого документа органами юстиции, в том числе оценка коррупционных рисков и их предотвращение, коллегией разработаны и утверждены специальные планы. Было доведено до сведения обеспечение своевременного и точного исполнения задач, вытекающих из этих планов, в том числе повышение возможностей электронных услуг и информационных систем, расширение участия общественности и международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, организация тренингов по вопросам борьбы с коррупцией и этического поведения.

На коллегии были подчеркнуты комплексные меры по реализации указа президента «Об углублении судебно-правовых реформ» от 3 апреля 2019 года, который является важной «дорожной картой» для развития органов юстиции и судебной системы, включая совершенствование судебной экспертизы, играющей важную роль в обеспечении правосудия.

Отметив укрепление руководства Центра судебной экспертизы, были доведены до сведения поставленные задачи по построению деятельности в этой области в соответствии с современными требованиями, даны указания по устранению недочетов и недостатков, включая качество и своевременность проведение экспертиз, применение последних научно-технических достижений и современных методов исследования, института частной экспертизы, совершенствованию структуры Центра и эффективному использованию кадров, организации работы Ученого совета, повышению прозрачности в целях повышения общественного доверия и другие.

Также была обсуждена проделанная работа по повышению эффективности исполнения судебных решений, укреплению руководства и контроля в этой области, построению аналитической работы в соответствии с современными требованиями, а также повышению качества анализа, а также определены конкретные меры.

На заседании были рассмотрены и утверждены проекты по совершенствованию некоторых нормативных актов, регулирующих систему юстиции и судов. Также зарегистрирован ряд некоммерческих юридических лиц.