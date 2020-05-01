Кремль отреагировал на новые слухи о смерти Ким Чен Ына

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля официальная информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в пятнцу Чи Сон Хо, который сбежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах власти Южной Кореи, сообщил, что информация о смерти Ким Чен Ына является почти на сто процентов точной.

Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.