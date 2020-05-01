В России глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой, Якушев госпитализирован.
"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - привела пресс-служба слова Якушева.
И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.