В России глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев  и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой, Якушев госпитализирован.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - привела пресс-служба слова Якушева.

И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.

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