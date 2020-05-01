«Борьба с коррупцией и взяточничеством является одной из самых важных задач. Я считаю, органы прокуратуры должны проводить более активную работу в этом направлении. Против этих неприглядных явлений в Азербайджане ведется очень серьезная борьба. Я предупреждал всех госчиновников и даже сказал, что если государственный служащий не может или не хочет вносить коррективы в свою работу, то пусть уходит в отставку добровольно», - заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая новоназначенного генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в формате видеосвязи, сообщает АзерТАдж.

«Но, к сожалению, мои слова не стали уроком для некоторых, и результатом этого стало то, что Служба государственной безопасности провела несколько операций, разоблачила высокопоставленных взяточников, и они уже привлечены к уголовной ответственности. Были арестованы главы исполнительной власти Акстафы, Билясувара, Евлаха и Нефтчалы, в связи с этим общественности была предоставлена подробная информация, и после этого будет предоставляться подробная информация.

В то же время глава муниципалитета поселка Бинагади был обвинен в продаже поддельного разрешения и задержан с уликами. Представитель исполнительной власти по городу Исмаиллы занимался присвоением помощи, направленной малоимущим людям. Идет следствие по делам арестованных глав исполнительной власти. Однако продемонстрированные сегодня видеокадры показывают, что взяточничество было основным принципом этих людей. То есть, как правило, все соответствующие структуры ежемесячно были вынуждены давать взятки главе исполнительной власти или другим представителям ИВ. К сожалению, такие неприглядные явления есть и в других районах. Информация об этом есть, и я еще раз хочу сказать, что никто не сможет уклониться от ответственности. Никто не стоит выше закона, и если кто-то думает, что его близкие, знакомые, родственники, высокопоставленные друзья ему помогут, то ошибается. Перед законом все равны, в азербайджанском обществе не должно быть коррупции и взяточничества. В любом случае мы должны стараться сузить поле для коррупции и взяточничества как административно, так и институционально», - сказал глава государства.

По его словам, в тех четырех районах, в которых были арестованы главы исполнительной власти, должен быть проведен широкий анализ.

«Мне вчера доложили, что арестованный глава Исполнительной власти Билясувара отобрал земельные участки у нескольких человек. Эти граждане открыто обратились ко мне, и немедленно было отдано распоряжение о расследовании этого вопроса. И если этот сигнал будет подтвержден, то эти земли должны быть возвращены этим гражданам. Поэтому прокуратура в этих делах должна быть активна. Сегодня, в этот тяжелый период, воровать выданное продовольствие, присваивая зарплату, предусмотренную для рабочих, и класть ее в свой карман – это и преступление, и большая бессовестность. Мы выделили эти средства для того, чтобы человек, который в эти дни не может найти работу, был обеспечен работой хотя бы на уровне минимальной зарплаты. Это общественные работы, и таким путем мы обеспечиваем граждан работой. И если на первом этапе были созданы примерно 30 тысяч рабочих мест, то сейчас я распорядился довести их число до 90 тысяч. Но на первом этапе распределение этих средств проводилось главами исполнительной власти. Отсутствие здесь контроля и коррупционные случаи фактически лишили многих людей этой помощи, выделенной государством. Это бессовестность, и нельзя дать этому другое название. Но сегодня мы усилили контроль. Министерству труда и социальной защиты населения дано распоряжение, чтобы они усилили контроль над этим.

Но, несмотря на это, в кабинетах арестованных глав исполнительной власти и представителей исполнительной власти, в их карманах снова находят зарплатные карты тех малоимущих людей. Поэтому борьба против подобных явлений должна вестись очень серьезно», - подчеркнул глава государства.

«В связи с пандемией сегодня азербайджанское государство мобилизовало все свои ресурсы, прежде всего, делая все возможное для защиты своих граждан, их жизни и здоровья. Оперативный штаб и соответствующие структуры работают день и ночь. Ежедневно нашей первой и последней главной задачей в конце дня является решение этой проблемы. Сколько людей заболело, сколько выздоровело, сколько людей госпитализировано, каково их состояние, каково положение граждан в критическом состоянии, каковы их шансы на выздоровление – мы занимаемся этим днем и ночью. Государство, общественные организации, в первую очередь Фонд Гейдара Алиева, предприниматели, обеспеченные люди по своей инициативе идут и помогают бедным людям. Как можно назвать присвоение этой помощи?! Недавно продовольственную помощь, направленную Фондом Гейдара Алиева, тоже развезли по домам своих родственников, чтобы потом продать. Разве мы можем закрыть на это глаза? Эти люди заслуживают самого строгого наказания. Сейчас многие мировые лидеры отмечают, что пандемия – это война. Да, я согласен с этим тезисом. И если они в этих условиях сейчас ведут себя так, то если возникнет более сложная ситуация, что они будут вытворять тогда? Этому есть одно название – предательство. Поэтому против этих элементов борьба должна вестись более серьезно», - подчеркнул Ильхам Алиев.