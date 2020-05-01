«Арсенал» меняет Мхитаряна на турка Ундера
Лондонский «Арсенал» хочет видеть в своих рядах 22-летнего турецкого полузащитника «Ромы» Дженгиза Ундера, вместо которого предлагает итальянской команде полузащитника Генриха Мхитаряна, сообщает итальянское издание Leggo.
Согласно информации, об Ундере очень хорошо отзывается Микель Артета, новый главный тренер «Арсенала».
Как отмечает источник, итальянцы готовы предложить «Арсеналу» Ундера с доплатой в 10 млн евро.
Отмечается, что «Рома» с оптимизмом смотрит на потенциальный обмен и считает, что сделка может быть полезна обоим клубам.