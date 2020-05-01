Илон Маск объявил распродажу имущества

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст почти все свои вещи.

«Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома», — написал Маск в Twitter, добавив, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой, передает «Коммерсант».

Акции отреагировали на высказывание Маска снижением на 7,1% — до $711,5.

По оценке Bloomberg, состояние Илона Маска превышает $39,7 млрд. Основатель SpaceX занимает 22-ю строчку в списке самых богатых людей мира.