Киберлига FIFA20: Qakh Berkuts сдает позиции, а Old City White Pants исправляет ошибки
В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством связи и высоких технологий, сыграно 16 туров.
Продолжает побеждать команда Nakhchivan Alinja Tower, которой руководит Джавид Гурбанов. Nakhchivan выиграл все 16 матчей и с 48 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу.
Борьба за 2-е место обострилась. Поднявшаяся с 5-го места на 2-е команда Kalbacar Wolves имеет 38 очков и лишь на один балл опережает Karabakh Horses. На 4-й позиции команда Shaki Khans, которая в последних четырех турах потерпела лишь одно поражение. У «Шекинских ханов» 34 очка.
Сбавила обороты команда Sumqayit Peacekeepers, потерпевшая три поражения подряд и опустившаяся с 32 очками со 2-го места на 5-е.
В первую десятку также входят Gobustan Stones (29 очков), Old City White Pants (26), Khizi Mountains (26), Qakh Berkuts (23) и Ganja Poets (22).
Прошедшие четыре тура запомнились также неудачным выступлением «Гахских беркутов», которые набрали только 2 очка и опустились на 9-ю позицию. В отличие от них Old City White Pants смог улучшить свое положение, поднявшись с 7-й строчки на 9-ю.
В нижней части турнирной таблицы также идет упорная борьба за то, чтобы не вылететь из элитной лиги: 12-ю и 19-ю команды отделяют друг от друга лишь 6 очков. Напомним, что три слабейшие команды отправятся во вторую лигу, а их места займет лучшая тройка из нижнего дивизиона.
Следующие матчи Национальной киберлиги FİFA20 состоятся 2-3 мая. Игры начнутся в 11:00 и, как обычно, будут транслироваться на официальном канале Gaming League Azerbaijan в Twitch (https://www.twitch.tv/glahub).
В онлайн-лиге принимают участие 20 сильнейших азербайджанских киберигроков в FIFA20. Каждый участник изначально выбрал по два клуба и две сборные, которыми и играет.
Турнир проходит в два круга. Всего будет проведено 38 туров, по итогам которых восьмерка сильнейших выйдет в плей-офф. Матчи этого этапа будут проводиться по олимпийской системе. Команды сыграют между собой по три игры (система best of 3). Киберспортсмен, первым одержавший две победы, выйдет в следующий этап.
Два игрока, победившие всех своих соперников в плей-офф, определят чемпиона в «Большом финале».
Команды, проигравшие в полуфинале, встретятся в матче за 3-е место. Встречи «Большого финала» и за бронзовые медали пройдут по системе Best of 5. То есть команда, выигравшая 3 из 5 игр, будет объявлена победителем.
Общий призовой фонд турнира – 17 тысяч манатов. Победитель получит 500 манатов, за 2-е место полагается 250 манатов, за 3-е – 150, а за 4-е – 100. Помимо этого, в течение сезона за каждую победу игроки будут получать 30 манатов, за ничью – 20 манатов, за поражение – 10 манатов. Это говорит о том, что даже проигравший все игры участник в конце получит 380 манатов.