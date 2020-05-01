Киберлига FIFA20: Qakh Berkuts сдает позиции, а Old City White Pants исправляет ошибки

В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством связи и высоких технологий, сыграно 16 туров.

Продолжает побеждать команда Nakhchivan Alinja Tower, которой руководит Джавид Гурбанов. Nakhchivan выиграл все 16 матчей и с 48 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Борьба за 2-е место обострилась. Поднявшаяся с 5-го места на 2-е команда Kalbacar Wolves имеет 38 очков и лишь на один балл опережает Karabakh Horses. На 4-й позиции команда Shaki Khans, которая в последних четырех турах потерпела лишь одно поражение. У «Шекинских ханов» 34 очка.

Сбавила обороты команда Sumqayit Peacekeepers, потерпевшая три поражения подряд и опустившаяся с 32 очками со 2-го места на 5-е.

В первую десятку также входят Gobustan Stones (29 очков), Old City White Pants (26), Khizi Mountains (26), Qakh Berkuts (23) и Ganja Poets (22).

Прошедшие четыре тура запомнились также неудачным выступлением «Гахских беркутов», которые набрали только 2 очка и опустились на 9-ю позицию. В отличие от них Old City White Pants смог улучшить свое положение, поднявшись с 7-й строчки на 9-ю.

В нижней части турнирной таблицы также идет упорная борьба за то, чтобы не вылететь из элитной лиги: 12-ю и 19-ю команды отделяют друг от друга лишь 6 очков. Напомним, что три слабейшие команды отправятся во вторую лигу, а их места займет лучшая тройка из нижнего дивизиона.

Следующие матчи Национальной киберлиги FİFA20 состоятся 2-3 мая. Игры начнутся в 11:00 и, как обычно, будут транслироваться на официальном канале Gaming League Azerbaijan в Twitch (https://www.twitch.tv/glahub).