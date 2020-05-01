Новый пресс-секретарь Белого дома пообещала журналистам не врать

Никогда не обманывать журналистов пообещала новый пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани на первом с марта 2019 года брифинге в администрации США.

«Я никогда не буду врать вам», — заявила она журналистам, пообещав, что будет проводить брифинги в отличие от своей предшественницы на этом посту, передает ТАСС.

Для Макинэни это был первый брифинг на посту пресс-секретаря Белого дома. Ее предшественница Стефани Гришэм за почти год в этой должности не провела ни одного полноценного брифинга для журналистов. В последний раз такой брифинг проводился в Белом доме в марте прошлого года, пресс-секретарем президента США Дональда Трампа тогда была Сара Сандерс.редшественниц на этом посту.