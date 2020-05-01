В США создали тест, который поможет остановить распространение COVID-19

Ученые в США создали тест, выявляющий коронавирус в крови в течение суток после заражения – это на несколько дней опережает момент, когда носитель становится заразным, пишет Guardian со ссылкой на исследователей.

Предполагается, что данный тест будет опережать на четыре дня уже существующие, определяя наличие вируса в течение 24 часов, еще до проявления симптомов и наступления заразности его носителя, отмечает газета

По информации источника, данный тест стал результатом разработок управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), первоначально предназначенных для применения в ходе вооруженного конфликта. С началом пандемии коронавируса исследовательская программа была переориентирована на нужды борьбы с COVID-19.

Глава отделения по биологическим технологиям DARPA Брэд Рингайзен назвал изобретение «абсолютным прорывом» и добавил, что тест нужно испытать на практике для определения эффективности диагностики заболевания на ранней стадии.