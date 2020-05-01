Ильхам Алиев: «Я каждому говорил: не проси долю!»

«При каждом назначении главы исполнительной власти моими основными словами являются – иди служи гражданам, будь вместе с гражданами, работай чисто, не бери взяток, не обижай граждан, оказывай помощь, в тоже время помогай предпринимателям, не отбирай у них их имущество, не проси себе долю от их деятельности. Эти слова я сказал каждому», - заявил сегодня 1 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая новоназначенного генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в формате видеосвязи, сообщает АзерТАдж.

«В этом вопросе наша позиция однозначна. С коррупцией и коррупционерами будет вестись беспощадная борьба. Такие факты наблюдаются не только в местных органах исполнительной власти. В центральных исполнительных органах тоже есть сигналы и эти сигналы проверяются. По некоторым сведениям, в некоторых центральных органах исполнительной власти, в некоторых министерствах, - пока эти сигналы проверяются, - в некоторых случаях при назначении людей на должности от них требуют взяток. Это преступление, это шаги, подрывающие устои нашего общества, грязные шаги. Что же будет в первую очередь делать тот человек, который заплатил за должность? Будет стараться отбить свои деньги. А откуда он возьмет их? Либо начнет воровать госимущество, либо же станет требовать деньги у людей.

Мы неоднократно видели это. В перечисленных нами районах в области здравоохранения, образования, культуры деньги собираются в массовом порядке у граждан, родителей и каждого директора школы. Главный врач центральной районной больницы дает деньги главе исполнительной власти, а сам, в свою очередь, ежемесячно собирает деньги у заведующих отделений. Все муниципалитеты ежемесячно платят деньги главе исполнительной власти. Мы будем вести беспощадную борьбу с подобными фактами. И справедливость, и народ на нашей стороне. Все эти разоблачающие кадры справедливо вызывают чувство отвращения у каждого гражданина Азербайджана. Поэтому органы прокуратуры в этом деле должны быть в первых рядах и верховенство закона должно быть обеспечено», - подчеркнул глава государства.