От коронавируса умерло уже более 27,5 тысяч британцев
Количество умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 27,5 тыс. Об этом объявил глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.
"У 177 454 человек анализ на заражение коронавирусом оказался положительным. Это на 6 201 человека больше, чем днем ранее. 15 111 человек в настоящий момент находятся в больницах страны с коронавирусом и 27 510 человек, к сожалению, умерли", - сказал министр.
Число летальных исходов выросло за сутки на 739. Днем ранее умерли 674 человека.