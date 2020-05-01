В опустевшем Европарламенте приютили бездомных женщин

Как сообщает BBC, новый комплекс имени Гельмута Коля в центре бельгийской столицы открыл двери для тех, кто уже был бездомным или лишился крова над головой в силу обстоятельств, связанных со строгими мерами карантина.

Сто бездомных женщин, многие из которых стали жертвами домашнего насилия, нашли приют в здании Европарламента в Брюсселе.

Офисы были временно превращены в спальни на одного или двух человек. Женщины также получают питание и медицинскую помощь.

Как говорят в благотворительной организации Samusocial, кризис с коронавирусом привел к росту домашнего насилия, поскольку люди вынуждены находиться друг с другом в замкнутом пространстве. Ситуация усугубилась тем, что многие приюты для женщин вынуждены были закрыться из-за необходимости сохранять там социальную дистанцию. В результате возникла острая необходимость в дополнительных помещениях, и Европарламент вместе с Samusocial решили помочь в решении этой проблемы.

Здания Европарламента сейчас стоят пустые. Лишь немногие парламентарии приходят на сессии, большинство принимает в них участие по видеосвязи.