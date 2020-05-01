Евросоюз: вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

Решить проблему распространения коронавируса SARS-CoV-2, а также создать вакцину от него и наладить производство этого препарата можно лишь с помощью глобальных и координированных действий, заявила в интервью Deutsche Well председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Необходимо гарантировать, чтобы в каждом уголке мира ее продавали по справедливым и доступным ценам. Над этим мы работаем, и для этого нам нужны средства", - подчеркнула фон дер Ляйен, добавив, что 4 мая пройдет конференция доноров, на которой предполагается собрать 7,5 млрд евро для создания вакцины.

Помимо ЕС, в конференции будут участвовать Всемирная организация здравоохранения, Фонд Мелинды и Билла Гейтсов, благотворительный фонд Welcome Trust и многие другие организации.

Кроме того, фон дер Ляйен - врач по образованию - указала на необходимость развивать сппособность получения, хранения, распространения в ЕС необходимой медицинской продукции, в частности, защитной одежды и аппаратов ИВЛ.