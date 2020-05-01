Находящемуся в СИЗО Кочаряну нужна новая операция
Экс-президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя страны, нуждается в повторной операции, заявил директор медцентра «Измирлян» Армен Чарчян, передает Интерфакс.
По словам Чарчяна, сейчас бывший президент проходит необходимые перед оперативным вмешательством обследования.
В первый раз Роберт Кочарян был прооперирован 9 октября 2019 года в медцентре «Измирлян», после чего вернулся в СИЗО. Однако в марте текущего года состояние экс-президента ухудшилось, и его госпитализировали. В начале апреля он снова вернулся в СИЗО.