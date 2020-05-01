Сильнейший в истории спад рынка смартфонов

Рынок смартфонов показал самый большой спад в истории. Причиной падения стала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики Canalys, Counterpoint и Omdia.

Отмечается, что в Китае отгрузка смартфонов за квартал рухнула на 18-27 процентов по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением на рынке в истории.

Сильнее всех пострадали Samsung и Huawei. Доля Apple показала самый низкий спад — она отгрузила всего на два миллиона меньше устройств, чем годом ранее.

Аналитики Canalys отмечают, что большинство компаний ожидают пика воздействия пандемии во втором квартале 2020 года. «Это станет испытанием для всей индустрии», — говорится в материале.