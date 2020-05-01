В связи с создавшейся ситуацией коллектив ОАО AGBank обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой о помощи. Копия обращения поступила и в редакцию haqqin.az.

27 апреля решением правления Центрального банка Азербайджана в четырех банках страны - ОАО Atabank, ОАО AGBank, ОАО NBCBank и ОАО Amrah Bank были назначены временные администраторы. Пресс-служба Центробанка сообщила, что, согласно законодательству, все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия собраний акционеров, временно переходят к администратору.

«Многоуважаемый господин Президент Ильхам Алиев и многоуважаемая Первый вице-президент Мехрибан Алиева!

Знаем, что у вас насыщенный график, вы вносите большой вклад в наш Азербайджан. Мы очень сожалеем, что в такой ситуации нам приходится беспокоить вас, и мы искренне надеемся, что вы встретите нас с пониманием.

Причина нашего обращения к вам связана с возникшими в деятельности ОАО AGBank трудностями. Надеемся на ваше поддержку.

Действующее с 1992 года ОАО AGBank всегда поддерживало политику Азербайджана и всегда ощущало вашу заботу. В связи со сложившейся ситуацией просим вашей помощи для продолжения нашей деятельности во главе с нынешним руководством банка.

ОАО AGBank - одна большая семья, сотни сотрудников нашего банка вместе со своими семьями столкнулись с угрозой потери источника своего дохода. Почти все работники нашего банка приобрели свое жилье по ипотеке, и наряду с удовлетворением текущих ежедневных потребностей своих семей в то же время они также погашают эти кредиты.

Прекращение деятельности AGBank означает не просто потерю каждым из его сотрудников работы, но в то же время означает утрату ими своего жилья. До 30 000 клиентов банка не могут снять зарплату с карточных счетов. Средства на счетах партнеров банка заморожены, и они не могут выплачивать зарплату своим сотрудникам и осуществлять государственные платежи.

Основной причиной этого является замораживание временным администратором, назначенным Центральным банком, всех операций. Доводим до вашего сведения, что в кассе и на корреспондентских счетах банка было достаточное количество денег, но после обнуления счетов и блокировки банкоматов сложилась данная ситуация. В настоящее время страдает значительное число граждан. Просим Вас уделить внимание этому вопросу.

Все решения господина Президента по предотвращению на территории Азербайджана широкого распространения свирепствующей по всему миру пандемии коронавируса встречаются сотрудниками AGBank с большим пониманием и удовлетворением. Осуществляемые меры считаем ярким примером внимания и заботы главы государства к гражданам.

Уважаемая Мехрибан ханум, вы много помогаете людям. Это известно всем. Благослови вас Всевышний! Ваше обращение к народу в связи с коронавирусом еще раз продемонстрировало, что вы рядом с народом и помогаете ему.

Ваше обращение в этот чувствительный момент вдохновило семью AGBank. Это обращение было очень важно для недопущения тревожного состояния у людей, и вы сделали это. Мы еще раз убедились в том, что у нас есть Президент и Первый вице-президент, которым мы можем довериться в самые трудные моменты.

Осознавая это, мы все понимаем важность вашей поддержки в борьбе со сложившейся ситуацией и просим вас поддержать нас.

Господин Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева прилагают всяческие усилия для защиты и сохранения мира и стабильности. Мы искренне восхищаемся вами и уважаем ваши лидерские способности».