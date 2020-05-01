Коронавирус создает в легких этих людей сотни микротромбов

Люди с аномальной свертываемостью крови тяжелее переносят коронавирусную инфекцию и в большинстве случаев погибают. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на исследование ученых из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов.

Отмечается, что после смерти в легких таких пациентов врачи обнаруживали сотни микротромбов.

По словам экспертов, такое отклонение не возникает при других типах легочных инфекций.

Ученые пришли к выводу, что нарушение свертываемости в каком-то роде поясняет и появление гипоксии (падения уровня кислорода в крови) у пациентов с коронавирусом.

Так, профессор Джеймс О'Доннелл считает, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавирусной болезни значительно повышает риск возникновения инсульта или инфаркта.