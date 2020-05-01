Полиция задержала наркоторговца фото
В Лянкяране за незаконный оборот наркотиков задержаны два жителя района, сообщает региональная группа пресс-службы МВД.
На основании полученной информации сотрудники Южного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками провели операцию, в ходе которой задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее осужденного за эти же деяния жителя города Лиман Лянкяранского района Азера Меликова. В ходе обыска при нем было обнаружено и изъято около 3 гр героина. Было установлено, что ему продал наркотики житель города Лиман Вагиф Салимов. В.Салимов тоже был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыске при нем и в его доме было обнаружено и изъято около 130 гр героина.
По факту проводится расследование.