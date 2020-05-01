В Узбекистане растет число инфицированных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на семь человек и достигло 2094, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2086, девять пациентов скончались, 1212 выздоровели.

"По состоянию на 2 мая 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2094", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, в четверг - 37, в среду – 63, во вторник и понедельник - по 35.

По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в настоящее время находятся 872 пациента, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих – как крайне тяжелое.