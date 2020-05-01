Тамилла Алиева 10:29

Квалицированный труд, постоянное обновление используемых технологий, стабильные финансовые возможности и надежные поставщики – вот самые важные компоненты успешного бизнеса. Глобальная пандемия короновируса нового типа COVID-19 и всеобщий мировой карантин, введенный для его предотвращения ударили как минимум по трем из этих компонентов. Закрытые границы, ограничение движения внутри страны делают практически невозможным производство товаров и услуг и останавливают разные отрасли бизнеса.

Если в некоторых отраслях это просто отложенный спрос и бизнес сможет нагнать упущенное в следующие после карантина месяцы, то этого не скажешь о сельском хозяйстве. Сезонность этого бизнеса не отменит ни один карантин и, кроме того, продовольственная безопасность одна из ключевых вопросов повестки любого правительства, в том числе и правительства Азербайджана. В условиях карантина и закрытых границ внимание правительства к сельскому хозяйству возрастает. Как свидетельство этому можно назвать указ президента Азербайджана №985 от 8-го апреля 2020 года «О вопросах стимулирования финансирования аграрного сектора и внесении изменений в Указ № 413 от 19 декабря 2018 гола «Об усовершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрном секторе»», который вносит изменения в модель микрокредитования для фермеров, разрешение производителям сельхоз продукции и фермерам передвигаться во время карантина и продолжать сезонные работы, тщательный мониторинг Министерством сельского хозяйства посевных и агротехнических работ. Одновременно с этим Агентство по аграрному развитию и кредитованию при Министерстве сельского хозяйства усилило работы по субсидированию техники, технологий и удобрений.

Что же касается поставок техник и технологий фермерам, то и с этим у фермеров нет проблем. Учитывая условия жесткого карантина, с целью обеспечения доступности сельхозтехники для фермеров, лидер рынка лизинга сельскохозяйственной техники, компания ”Prior Leasing” организовал не виданную акцию – мобильную ярмарку-продажу техники. Начиная с 20-го апреля, грузовики, загруженные сезонной техникой и мобильный офис компании разъезжают по районам страны, заезжая в деревни для демонстрации техники. Фермеры получили возможность воочию ознакомиться с техникой, получить необходимую информацию о технике и условиях лизинга и субсидирования. Фермерам предоставлена полноценная возможность купить понравившуюся технику и оформить ее в лизинг прямо на месте. Мобильный офис оборудован всем необходимым для анализа клиента, утверждения решения головным офисом и оформления контракта. В сотрудничестве с районными управлениями по сельскому хозяйству фермеры информируются о маршруте передвижения ярмарки, организовываются встречи. Уже в первый день мобильной ярмарки фермер из деревни Насими Сабирабадского района Афлатун Мурадов приобрел косилку модели Lisichki Z178. Менее часа было затрачено для оформления и сдачи выбранной техники фермеру. Надо отметить, что во время встреч с фермерами соблюдаются все нормы карантина и социального дистанцирования рекомендованные оперативным штабом при Кабинете Министров АР. Сотрудники компании раздают всем фермерам перчатки и маски, выдерживают рекомендованную дистанцию, принимают фермеров по 1-2 человека, не допуская скопления.