Число зараженных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 550, до 11 411, еще 7 человек скончались, всего жертв 279, выздоровели 1 498 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 9.00 2 мая, в Украине 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев", - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".