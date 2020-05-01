Как сообщили haqqin.az в пресс-центре ГПС, 1 мая на территории пограничной заставы Лянкяранского пограничного отряда недалеко от села Зунгюлеш Астаринского района с указательного прибора поступил сигнал о нарушении государственной границы. Погранзаставе была незамедлительно дана команда «в ружье», личный состав совершил рейд на эту территорию и обнаружил следы одного человека в направлении от Исламской Республики Иран к Азербайджанской Республике и в противоположном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на этой территории, в 3 спортивных сумках было обнаружено и изъято 42 кг 700 гр наркотиков (9 кг героина, 6 кг 700 гр метамфетамина, 4 кг 100 гр марихуаны, 19 кг 300 гр гашиша, 1 кг 800 гр таблеток метадона М-40 и 1 кг 800 гр прегабалина).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГПС по выявлению и привлечению к уголовной ответственности заказчиков наркотических средств, 5 человек были задержаны в качестве подозреваемых.