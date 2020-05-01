Арестованный глава: «Мне стыдно, меня мучает совесть»

«Я сожалею за свои действия». Об этом в своих показаниях заявил экс-глава Исполнительной власти Билясуварского района Махир Гулиев, следует из данных оперативно-съёмочной группы СГБ.

«Мне стыдно за совершенные мною ошибки, за свое нынешнее состояние, меня мучают угрызения совести», - заявил бывший глава района.

Напомним, что 29 апреля спецназ Службы государственной безопасности провел операцию в ИВ Билясувара, в ходе которой были задержаны глава района Махир Гулиев и его заместители. Махира Гулиева, его заместителей и высокопоставленных чиновников района обвиняют в коррупции. В частности, глава района присвоил деньги, выделенные для малоимущих граждан, а также вымогал крупные средства у местных бизнесменов.

За злоупотребление служебным положением, неоднократное получение взяток и присвоение бюджетных средств Махир Гулиев привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана, и решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.