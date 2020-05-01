Президент Казахстана прекратил полномочия дочери Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу указ о прекращении депутатских полномочий спикера Сената (верхней палаты парламента) Дариги Назарбаевой, передает ТАСС.
"Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - говорится в указе.
Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Является депутатом Сената парламента с сентября 2016 года, председателем палаты ее избрали в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом Сената в связи с истечением срока полномочий.