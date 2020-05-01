В Турции женщина решила отметить окончание карантина и сорвалась с горы

31-летняя уроженка Казахстана Олеся Суспицина решила отпраздновать окончание карантина из-за коронавируса в Турции, сделав фото на вершине водопада в Анталье, но подскользнулась и разбилась насмерть. Об этом сообщает Mirror.

Женщина работала гидом в турецком городе.

Отмечается, что она упала с высоты около 35 метров, в это время рядом присутствовала ее подруга.

Суспицина перелезла через защитное ограждение, упала, поскользнувшись на траве.

Тело погибшей вытащили из воды местные спасатели. Полиция подтвердила, что инцидент был несчастным случаем.

Суспицину похоронят в казахстанском Костанае.