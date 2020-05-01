В Армении рекордное число новых больных коронавирусом
В Армении зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.
Напомним, что согласно приведенным накануне данным, в целом было зафиксировано 2 148 случаев заражения коронавирусом.
Число проведенных тестов составляет 23 142. Фактически лечение проходят 1 227 человек.
По последним данным, выздоровели 1010 человек (33 человека за последний день), 33 пациента умерли.