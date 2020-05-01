Кипр готовится к наплыву туристов

Кипр заявил о том, что не пропустит грядущий туристический сезон. Уже 9 июня островное государство открывает авиасообщение, которое было приостановлено из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на министерство здравоохранения Кипра, сообщает «Комментарии».

Уже известно о том, что в грядущий понедельник, 4 мая, на Кипре начнут смягчать карантин, а 9-го мая - откроют все морские порты, которым разрешат принимать круизные лайнеры.

Свои двери распахнут кафе и рестораны: клиентам позволят сидеть как внутри помещений, так и снаружи – на террасах. Тогда же разрешат работать отелям, которые смогут принимать первых туристов, соблюдая меры предосторожности в период пандемии. Самолетом в страну можно будет попасть уже 9 июля.