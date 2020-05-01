ЙАП анонсирует аресты министров

Процесс не завершится арестами только глав районов. Есть более высокопоставленные чиновники, которые выступают против государственности и мучают граждан. Об этом в интервью местным СМИ заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По словам Сиявуша Новрузова в высших эшелонах центральной исполнительной власти есть люди, которые целенаправленно выступают против политики президента Ильхама Алиева. При этом среди них есть некоторые министры и главы госкомитетов.

«Есть министры и главы госкомитетов, которые погрязли в коррупции и назначают на должности своих родственников. Кроме того, некоторые высокопоставленные чиновники передают государственные тендеры своим компаниям или же родственникам. Видимо, они не хотят оставлять свои грязные дела. Аресты таких людей неизбежны», - сказал он.