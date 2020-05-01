Закир Гасанов: «Резко увеличилась вероятность возобновления боевых действий»

В своем выступлении министр обороны отметил, что в результате предпринятых превентивных мер среди личного состава и гражданского персонала армии случаев заражения коронавирусом зафиксировано не было.

Министр обороны акцентировал внимание руководства армии на том, что в последнее время с активизацией провокационных действий противника резко увеличилась вероятность возобновления боевых действий. Министром обороны были даны конкретные указания по усилению разведки всех видов на переднем крае и в глубине обороны противника, уточнению планов боевой готовности, всестороннему обеспечению войск, а также проверке готовности личного состава к проведению интенсивных занятий, тренировок и учений.

Министр обороны потребовал от командиров всех уровней быть в готовности к пресечению различных провокаций, решительному недопущению активизации противника на всех направлениях фронта и ведению боевых действий.