Палестина попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом. Автономия рассчитывает получить от российских властей 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, 5 тыс. защитных костюмов для врачей и 20 тыс. тестов на коронавирус, сообщает РИА «Новости».

По официальным данным, сейчас в Палестинской автономии выявлено несколько сотен зараженных COVID-19, трое из них умерли. Отмечается, что в автономии есть дефицит аппаратов ИВЛ и тестов, однако неизвестно, насколько остро ей необходимо это оборудование на данном этапе.

Между тем в РФ зафиксировано свыше 114 тыс. случаев заражения, медики в разных городах жалуются на нехватку оборудования и средств защиты.