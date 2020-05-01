Дарига Назарбаева уходит из политики. В Казахстане государственный переворот? первый комментарий
«Прекращение полномочий спикера парламента Дариги Назарбаевой не является госпереворотом в Казахстане. Срок ее полномочий истекал в сентябре, поэтому указ о досрочном прекращении легитимен. К тому же она была назначена по президентской квоте». Об этом казахстанским СМИ заявил журналист-международник, эксперт по центральноазиатскому региону Аркадий Дубнов.
По его словам, в Казахстане приходит конец двоевластию.
«Назарбаев остается царствовать, но не править. Двоевластие всегда подрывает принятие актуальных решений. Что касается Дариги, то ее попытки влиять, перетягивать на себя одеяло были деструктивны. Касым-Жомарт Токаев проявляет решимость, и для этого у него полномочий достаточно. Да, у Назарбаевых остается достаточно ресурсов. Им продолжат оказывать почести, знаки внимания. А Токаев остается верным своим обязательствам по отношению к предшественнику», - сказал он.