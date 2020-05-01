Общественное телевидение подготовило репортаж из реанимационного отделения одной из спецбольниц в Баку, где врачи борются за жизнь тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

Врачи-реаниматологи признаются, что нет второй такой болезни, которая бы так стремительно повреждала легкие пациента, как коронавирус. Если при первичном осмотре пациента его легкие оказываются в порядке, то спустя сутки и даже несколько часов, вирус начинает сильно их повреждать.

Один из пациентов больницы, житель Гянджи Миргусейн Мамедов рассказывает, что сначала не придавал значения симптомам болезни.

«Чувствовал слабость в теле, и была температура 37,2-37,3. Я не придавал значения, думал что простыл. А затем оказался в больнице», - сказал он.

Соседа Миргусейна Мамедова по койке спустя некоторое время переведут в отделение реанимации из-за резкого ухудшения состояния.

Врачи больницы также призвали жителей страны не шутить с коронавирусом, и строго соблюдать режим карантина.