В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тысяч человек

По меньшей мере 25 100 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Минздрава королевства, передает ТАСС.

За сутки количество летальных исходов увеличилось на 276. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами пандемии за день стали 950 пациентов. Количество инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, увеличилось за сутки на 1 147 и достигло 216 582. Выздоровели 117 248 пациентов, этот показатель за 24 часа вырос на 2 572. Уже несколько недель уровень распространения заболевания в королевстве постепенно снижается.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта здесь действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. В Испании закрыты кафе, бары, учебные учреждения, спортзалы, развлекательные заведения.