Меркель пообещала доступ к вакцине от коронавируса для всего мира

Созданные в Евросоюзе вакцины от COVID-19 будут доступны по всему миру. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ее выступление размещено на сайте правительства ФРГ.

Германия, по словам Меркель, «внесет значительный финансовый вклад» в разработку и возьмет на себя ответственность за обеспечение доступности вакцины. Работы по ее разработке финансируют не только правительственные структуры, но и частные фонды, добавила немецкий канцлер.

Ранее она отмечала, что на создание вакцины потребуется 8 млрд евро. Она призвала «скинуться» всех, «кто может».