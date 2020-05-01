Медики назвали первые неочевидные признаки рака

Онкология по своей природе коварна тем, что первые симптомы обычно проходят незаметно для человека, а на последних стадиях заболевание практически не поддается лечению, пишет hyser. Однако медики регулярно повторяют их и призывают не игнорировать.

Первые симптомы рака можно легко перепутать с несерьезными недомоганиями и запустить болезнь.

Язвы и незаживающие ранки во рту могут свидетельствовать о возникновении первой стадии рака полости рта. Обратитесь к специалисту и сдайте необходимые анализы.

Изменение родинок должны насторожить его обладателя. Изменение размера либо кровоточение родимого пятна могут сигнализировать о развитии рака кожи — меланомы.

Постоянный кашель более трех недель является тревожным симптомом, если вы ничем не болеете (имеется в виду простуда). Беспричинный кашель может быть симптомом рака легких или лейкемии.

Тошнота и боли в животе на регулярной основе должны насторожить. Сами по себе эти симптомы не являются признаками онкологии, он они могут говорить о том, что причиной дискомфорта является язва. А иногда подобные симптомы могут сигнализировать о раке желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы или лейкемии.