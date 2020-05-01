В рамках этих мероприятий с раннего утра 2 мая различные структуры ИВ Баку приступили к дополнительной массированной дезинфекции более двухсот основных улиц и проспектов Баку с применением химических препаратов более высокой, чем прежде, концентрации. Занятые в процедуре обеззараживания города работники коммунальных служб широко используют специальную технику.

Помимо центральных улиц, санитарно-эпидемиологическими мероприятиями охвачены поселки и жилые массивы столицы. И, учитывая определенную токсичность используемых дезинфицирующих средств, горожан через средства массовой информации предупредили, что не следует выходить из дома во время и некоторое время после санитарной обработки их улиц и дворов.

Традиционно к масштабным работам по дезинфекции столицы присоединился и личный состав МВД. Министерство также выделило специальную технику. Принимают участие в мероприятии и сотрудники Бакинского транспортного агентства, взявшие на себя обработку автобусных остановок.