В Баку чистят каждый кустик мэрия мобилизовала все ресурсы, фото
По указанию президента Ильхама Алиева Исполнительная власть Баку продолжает реализовать усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса.
В рамках этих мероприятий с раннего утра 2 мая различные структуры ИВ Баку приступили к дополнительной массированной дезинфекции более двухсот основных улиц и проспектов Баку с применением химических препаратов более высокой, чем прежде, концентрации. Занятые в процедуре обеззараживания города работники коммунальных служб широко используют специальную технику.
Помимо центральных улиц, санитарно-эпидемиологическими мероприятиями охвачены поселки и жилые массивы столицы. И, учитывая определенную токсичность используемых дезинфицирующих средств, горожан через средства массовой информации предупредили, что не следует выходить из дома во время и некоторое время после санитарной обработки их улиц и дворов.
Традиционно к масштабным работам по дезинфекции столицы присоединился и личный состав МВД. Министерство также выделило специальную технику. Принимают участие в мероприятии и сотрудники Бакинского транспортного агентства, взявшие на себя обработку автобусных остановок.
В течение дня более 2000 сотрудников коммунальных служб будут обрабатывать дезинфицирующими препаратами проезжую часть улиц, тротуары, парки.
Параллельно с этим различные коммунальные службы столицы, используя специальные дезинфекторы, опрыскивают дворы жилых домов, подъезды, лифтовые кабины, лестничные клетки, а также контейнерные дворы и другие места общего пользования. При этом блоки и дворы обрабатывают практически каждый день, а лифты два раза в день.
Масштабный «субботник» от мэрии Баку будет продолжаться до позднего вечера.