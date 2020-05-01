Леонид Швец, автор haqqin.az 14:30

Выяснились подробности того, как Соединенным Штатам удалось принудить OPEC+ принять решение о сокращении добычи нефти. Сделка о суммарном снижении поставок на рынок 9,7 миллионов баррелей в сутки была подписана 12 апреля. Этому предшествовала довольно агрессивная кампания давления на Саудовскую Аравию, в которой активно поучаствовал и глава Белого дома. Агентство Reuters из нескольких источников узнало, что в телефонном разговоре 2 апреля с наследным принцем Моххамедом бин Салманом Дональд Трамп сказал, что президентская администрация не станет мешать прохождению через Конгресс законопроекта о свертывании американской военной помощи королевству и выводе войск США с полуострова, если не будут предприняты меры по ограничению предложения саудовской нефти на внешнем рынке в рамках договоренностей OPEC+.

Сам Трамп, когда у него на брифинге спросили о таком разговоре, не отрицал его, но и не подтвердил, что осуществлял, фактически, шантаж принца. Для него, по мере приближения даты президентских выборов, становится все важнее заручиться поддержкой нефтяных штатов, где в связи с падением цен на стратегический продукт, идет спад производства и растет безработица. Раньше президент предпочитал ругать OPEC, обвиняя организацию в том, что из-за ее картельных сговоров не уменьшается цена на бензин в США. Авторами скандального законопроекта о прекращении помощи Саудовской Аравии в случае, если она не снизит добычу нефти, были сенаторы от Республиканской партии Кевин Кремери и Дэн Салливен. Документ был подан в Конгресс за неделю до разговора Трампа и бин Салмана, что может указывать на разыгранную двухходовку. О том, что президент имел разговор с сенаторами о законопроекте, подтвердил один из них. 16 марта 13 сенаторов-республиканцев направили письмо кронпринцу, где изложили свою позицию, указывая на долг Саудовской Аравии как стратегического партнера. А двумя днями спустя сенаторы встретились с послом королевства с США принцессой Реемой бинт Бандар бин Султан. По словам участников, разговор был весьма резкий, каждый из сенаторов рассказал о плачевном состоянии нефтяной индустрии в своем штате.