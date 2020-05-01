Трамп угрожал принцу наш комментарий
Выяснились подробности того, как Соединенным Штатам удалось принудить OPEC+ принять решение о сокращении добычи нефти. Сделка о суммарном снижении поставок на рынок 9,7 миллионов баррелей в сутки была подписана 12 апреля. Этому предшествовала довольно агрессивная кампания давления на Саудовскую Аравию, в которой активно поучаствовал и глава Белого дома.
Агентство Reuters из нескольких источников узнало, что в телефонном разговоре 2 апреля с наследным принцем Моххамедом бин Салманом Дональд Трамп сказал, что президентская администрация не станет мешать прохождению через Конгресс законопроекта о свертывании американской военной помощи королевству и выводе войск США с полуострова, если не будут предприняты меры по ограничению предложения саудовской нефти на внешнем рынке в рамках договоренностей OPEC+.
Сам Трамп, когда у него на брифинге спросили о таком разговоре, не отрицал его, но и не подтвердил, что осуществлял, фактически, шантаж принца. Для него, по мере приближения даты президентских выборов, становится все важнее заручиться поддержкой нефтяных штатов, где в связи с падением цен на стратегический продукт, идет спад производства и растет безработица. Раньше президент предпочитал ругать OPEC, обвиняя организацию в том, что из-за ее картельных сговоров не уменьшается цена на бензин в США.
Авторами скандального законопроекта о прекращении помощи Саудовской Аравии в случае, если она не снизит добычу нефти, были сенаторы от Республиканской партии Кевин Кремери и Дэн Салливен. Документ был подан в Конгресс за неделю до разговора Трампа и бин Салмана, что может указывать на разыгранную двухходовку. О том, что президент имел разговор с сенаторами о законопроекте, подтвердил один из них.
16 марта 13 сенаторов-республиканцев направили письмо кронпринцу, где изложили свою позицию, указывая на долг Саудовской Аравии как стратегического партнера. А двумя днями спустя сенаторы встретились с послом королевства с США принцессой Реемой бинт Бандар бин Султан. По словам участников, разговор был весьма резкий, каждый из сенаторов рассказал о плачевном состоянии нефтяной индустрии в своем штате.
Вся эта сумма фактов не оставляет сомнения, что Трамп и его партийные соратники устроили настоящую атаку на своего главного ближневосточного партнера в арабском мире, угрожая оставить саудовцев один на один с главным противником – Ираном. По сути, был использован самый сильный аргумент, на грани фола. Такая игра выглядит особенно сомнительной задним числом, когда уже ясно, что сделка 12 апреля не привела к росту цены на нефть, спрос на этот товар по-прежнему значительно ниже предложения.
Цена на нефть несколько выросла, реагируя на сообщение, что экспериментальное лекарство ремдесвир дает позитивные результаты, на 31% ускоряя выздоровление больных коронавирусом. Это дает надежду, что пандемия может быть как-то сдержана, и экономическое восстановление не за горами. Но пока это больше похоже на надежду, чем реальный знак нормализации. Впрочем, о каком возвращении к норме идет речь, когда ближайшие союзники разговаривают так, как нынче говорят Вашингтон с Эр-Риядом.