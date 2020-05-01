Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в Ширванском, Бардинском, Имишлинском районах и городе Нафталан. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий и выдаче незаконных разрешений на передвижение в условиях карантина.

В ходе проведенного расследования появились обоснованные подозрения на то, что представитель главы ИВ Ширванского района по поселку Гаджигахраманлы Пюнхан Мансимов вместе с еще одним представителем главы района Фагани Гасановым превысили служебные полномочия и незаконно выдавали справки для свободного передвижения в условиях коронарежима.

Аналогичное преступление совершил и представитель главы ИВ города Нафталан по административно-территориальному округу №1 Асеф Джабабров.

Также появились основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти Имишлинского района по административно-территориальному округу поселка Бахрамтепе Рафаэль Гасанов незаконно выдавал справки лицам для свободного передвижения в нарушение правил особого карантинного режима

Оперативники установили факт незаконной выдачи справок и в Бардинском районе. В частности, этим занимался представитель главы ИВ Бардинского района по селу Хасили Азад Салманов.

Указанные лица были уволены с занимаемых должностей. По факту в прокуратурах Ширванского, Геранбойского, Имишлинского и Бардинского районов возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются оперативно следственные мероприятия по выявлению всего круга лиц, причастных к правонарушениям. Генпрокуратура призывает граждан, столкнувшихся с противоправными действиями, сообщить об этом на горячую линию «961».