В Азербайджане выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1894 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1411 человек вылечились, 25 скончались, 458 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 23 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 152 тысячи тестов на коронавирус.