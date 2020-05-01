Латвия — одна из немногих стран в Европе, где зеленые насаждения, леса, парки занимают большую часть территории. По официальным данным, впервые с 30-х годов прошлого века здесь почти в два раза увеличились площади, поросшие новым лесом.

Мир вот уже несколько месяцев живет в плотном информационном «тумане» пандемии. И другие новости, кажется, отходят на второй или даже третий план. Тем не менее жизнь течет своим чередом, происходят разные события, в том числе заставляющие отвлечься от Covid-19.

Основные породы деревьев — ель, сосна, ольха, липа, бук, лиственница.

Столица Латвии — Рига — один из самых зеленых городов Европы, в котором культура городских парков началась еще в XVIII веке, при Петре Первом, который, согласно легенде, самолично нарисовал план первого общественного парка на окраине города. Многие зеленые оазисы в центре богаты редкими породами деревьев, за которыми круглый год ухаживают специальные службы.

Каждый случай вырубки деревьев в городе выносится на обсуждение общественности, и был уже не один случай, когда «зеленые» активисты и простые граждане отстаивали свое право дышать чистым воздухом.

На днях в столице Латвии произошел интересный случай — на новое место было пересажено дерево весом в 80 тонн, плюс корни тонн 5! Операция по сохранению европейского бука стоила 20 тысяч евро. Пересадка была осуществлена в 150 метрах от прежнего места.

Сложное мероприятие понадобилось для того, чтобы не спиливая красавца, входящего в список охраняемых деревьев Риги, продолжить строительство тренировочного холла для игр по хоккею. Площадка, которую возводят перед будущим чемпионатом мира по хоккею, должна быть готова в следующем году.

«Это произошло впервые в истории Латвии, - сказал в интервью телеканалу TV3 руководитель компании «Labie koki eksperti» Эдгарс Нейландс, добавив, что — «ничего подобного до сих пор не происходило ни в Литве, ни в Эстонии».

Трудность сохранения многометрового дерева заключалась не только в том, чтобы механически выкопать и перенести его, но и главное - не повредить три длинных ствола и множественные корни — большие и малые. К тому же, вся подземная часть гиганта в течение времени проросла через многочисленные следы так называемого культурного слоя — обломки кирпичей, плиток, стройотходов. И живые корни надо было аккуратно отделить от этого мусора. А еще - перед пересадкой три многометровых ствола во избежание повреждений были тщательно обмотаны тканью во всю их длину.

Сама операция по пересадке дерева — это только первая часть важного дела. Второй - станет постоянный мониторинг со стороны арбористов — специалистов-древоведов. «Врачи» зеленых насаждений будут наблюдать, как бук приживается на новом месте, и при необходимости помогать ему выжить. Срок такого наблюдения — как минимум, десять лет.

Руководитель специализированной фирмы Эдгарс Нейландс говорит, что к ним в течение года обращаются с просьбой о пересадке 5-10 раз, но такие операции фирма проводит от одного до 3 раз в году.

Что интересно, подобные проекты латвийские профессионалы осуществляют не только в Латвии. Специалисты фирмы «Labie koki eksperti» имеют опыт работы и в других местах Европы. Например, во Франции они успешно пересаживали древние оливковые деревья.

Несмотря на дороговизну таких проектов, пересадки деревьев окупаются в будущем. Потому что «зеленые легкие» городов позволяют многие десятилетия их жителям дышать чистым воздухом.