Коронавирус за сутки убил 65 иранцев

Чуть более 800 человек заразились коронавирусом за сутки в Иране, что свидетельствует о спаде распространения коронавируса. Как передает РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минздрава Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 802 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, что демонстрирует очевидный спад распространения коронавируса по сравнению с прошедшими неделями. С учетом этих данных всего зафиксировано 96 448 случаев заражения", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

При этом, по его словам, выздоровели 77 350 человек, что составляет 79-80% от всех зафиксированных случаев заболевания и ставит, по его словам, Иран на одно из лидирующих мест по проценту поправившихся в мире.

Однако, сообщил Джаханпур, за прошедшие 24 часа также скончались 65 человека, а общее число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, достигло 6 156.