Как будут работать рынки, парикмахерские и автобусы в условиях коронарежима

В Азербайджане вынесено постановление о регулировании санитарной ситуации в период особого режима карантина.

Регулирование введено с целью продолжения мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана.

В соответствии с требованиями статьи 3 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" главным государственным санитарным врачом Азербайджана утверждены методические указания по профилактике коронавируса на рынках, в общественном транспорте, в сфере обслуживания и т.д.

Со всеми утверждёнными методичками можно ознакомиться на сайте по ссылке.

