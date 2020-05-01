Врач рассказала, почему женщины переносят COVID-19 легче, чем мужчины

Врач прокомментировала в эфире телеканала «Мир 24» данные китайских медиков о том, что заболевшие коронавирусом мужчины переносят заболевание тяжелее. Как пояснила Минурова, вирус похож на «ангиотензинпревращающий фермент второго типа», который взаимодействует с определенными рецепторами, пропускающими его в клетку. И эти рецепторы могут вместо ферментов пропустить в клетку коронавирус. Более активные рецепторы обладают большей пропускной способностью. Активность рецепторов определяется генетически.

Об особенностях течения коронавирусной инфекции у женщин и мужчин рассказала врач из Подмосковья, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

Медик также напомнила, что вирус поражает альвеолы — «те части легких, где происходит всасывание кислорода в кровь и насыщение крови кислородом». Вследствие этого возникает гипоксия — низкое количество кислорода в крови.

«Шанс выжить при тяжелых состояниях, которые сопровождаются гипоксией, у женщин гораздо выше, чем у мужчин», отметила Минурова, подчеркнув, что это — физиология.

Кроме того, женщины лучше переносят и инфаркты миокарда, про которых также происходит нарушение кровоснабжения органов и — гипоксия.

Также, по мнению врача, мужчины менее следят за своим образом жизни, что зачастую приводит к развитию различных заболеваний, которые осложняют течение коронавирусной инфекции.